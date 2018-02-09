Nusret gençlik fotoğrafını paylaştı



YORUM YAĞDI

'ET BENİM TUTKUM OLDU'

Nusret Gökçe Burak Özçivit'i zirveden indirdi

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Acun Ilıcalı'dan Nusret'e Miami'de ziyaret

İşte Nusret Gökçe'nin Amerika'daki yuvası

Haber Merkezi

tüm dünyada fenomen olan etçi1998’de çekilen fotoğrafını 'İmkansız diye bir şey yoktur' notuyla paylaştı.Nusret'in sosyal medya hesabından yaptığı çocukluk paylaşımına yorum yağdı. Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Özçivit'i geçerek en çok takipçi sayısına ulaşan Türk olan Nusret'in bu paylaşımı çok konuşulacak.Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.