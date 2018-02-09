Nusret gençlik fotoğrafını paylaştı

Tuzlama hareketi
tüm dünyada fenomen olan etçi Nusret
1998’de çekilen fotoğrafını 'İmkansız diye bir şey yoktur' notuyla paylaştı.
YORUM YAĞDI
Nusret'in sosyal medya hesabından yaptığı çocukluk paylaşımına yorum yağdı. Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Özçivit'i geçerek en çok takipçi sayısına ulaşan Türk olan Nusret'in bu paylaşımı çok konuşulacak.
İşte Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf:
'ET BENİM TUTKUM OLDU'
Nusret bir röportajında şunları söylemişti:
Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.
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Haber Merkezi