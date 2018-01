Nusret'i tuz buz ettiler

‘PAHALI, YAĞLI VE AZ’

2 KİLO ET YEDİ

İdil Janet Demiray

New york Post Gazetesi’nin ünlü yemek eleştirmeni Steve Cuozzo, köşesinde kasap'ninini yerin dibine soktu.İşte o yazıdan satırlar:■ Üç kişi birer kadeh kötü şarap içtiğimiz yemeğe 521 dolar ödedik ve aç kalktık.■ Et korkunç derecede yağlıydı ve porsiyonlar çok azdı.■ Nusr-et New york’a hazır değil.■ Sadece sultanların parasının yeteceği yemeklere New york’ta talep olmaz.'ın İspanyol kalecisiönceki akşam Nişantaşı'ndaydı.Bir arkadaşıylagiden ünlü kaleci, öncelikle ilik suyu içti. Mezelerin de bir bir tadına bakan, sürprizi sona bıraktı. 2 kilo kaburga yiyen yıldız kalecinin protein depolaması ve açık olan iştahıesprisi yaptırdı.