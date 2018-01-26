Nusret'i tuz buz ettiler

New york Post Gazetesi’nin ünlü yemek eleştirmeni Steve Cuozzo, köşesinde kasap Nusret Gökçe
'nin Nusr-et’
ini yerin dibine soktu.
İşte o yazıdan satırlar:
‘PAHALI, YAĞLI VE AZ’
■ Üç kişi birer kadeh kötü şarap içtiğimiz yemeğe 521 dolar ödedik ve aç kalktık.
■ Et korkunç derecede yağlıydı ve porsiyonlar çok azdı.
■ Nusr-et New york’a hazır değil.
■ Sadece sultanların parasının yeteceği yemeklere New york’ta talep olmaz.
2 KİLO ET YEDİ
Öte yandan Beşiktaş
'ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez,
önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.Bir arkadaşıyla Nusret'e
giden ünlü kaleci, öncelikle ilik suyu içti. Mezelerin de bir bir tadına bakan Fabri
, sürprizi sona bıraktı. 2 kilo kaburga yiyen yıldız kalecinin protein depolaması ve açık olan iştahı, "Gol değil, et yiyor"
esprisi yaptırdı.
İdil Janet Demiray