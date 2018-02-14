Nusret için 1.5 milyon liralık şov iddiası

Müge Dağıstanlı

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Nusret'ten David Beckham'a özel şov

İdil Janet Demiray

Türkiye ve Dubai’nin ardından Miami ve New York’ta şube açan, Amerika’daki yemek eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu.için ‘pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil’ diye yazılar yazıldı.Nusret Gökçe son olarak New York’taki lokantasında İngiliz eski futbolcuile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret’in şovunu Instagram’da paylaşıp övgüler yağdırdı.David Beckham’ın çocukları Harper ve Cruzİddiaya göre; Nusret bu iş karşılığında David Beckham’a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.