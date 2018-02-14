Nusret için 1.5 milyon liralık şov iddiası

Müge Dağıstanlı
Türkiye ve Dubai’nin ardından Miami ve New York’ta şube açan Nusret Gökçe
, Amerika’daki yemek eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Nusr-et
için ‘pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil’ diye yazılar yazıldı.
Nusret Gökçe son olarak New York’taki lokantasında İngiliz eski futbolcu David Beckham
ile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret’in şovunu Instagram’da paylaşıp övgüler yağdırdı.
David Beckham’ın çocukları Harper ve Cruz
İddiaya göre; Nusret bu iş karşılığında David Beckham’a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.
Nusret bir kez daha ABD basınında!
Nusret'ten David Beckham'a özel şov
İdil Janet Demiray