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Nusret için 1.5 milyon liralık şov iddiası

New York’ta Nusr-et’in şubesini açan kasap Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırladı. Nusret’in dükkanına gelsinler diye ünlülere 400 bin dolar ödediği iddiası var

Nusret için 1.5 milyon liralık şov iddiası
Müge Dağıstanlı

Türkiye ve Dubai’nin ardından Miami ve New York’ta şube açan Nusret Gökçe, Amerika’daki yemek eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Nusr-et için ‘pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil’ diye yazılar yazıldı.

Nusret Gökçe son olarak New York’taki lokantasında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret’in şovunu Instagram’da paylaşıp övgüler yağdırdı.


David Beckham’ın çocukları Harper ve Cruz

İddiaya göre; Nusret bu iş karşılığında David Beckham’a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.

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