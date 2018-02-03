Nusret’in el hareketi tuzluk oldu



"BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Nusret'le ilgili Oray Eğin'den bomba iddia

Nusret'i tuz buz ettiler

David Beckham'dan 'Nusret' tuzlaması

Gizem Yetil

Nusret Gökçe'nin kendine has tuzlama (saltbea) hareketi dünya geneline yayıldı. Nusret Gökçe ile bütünleşen tuzlama hareketini dünyaca ünlü isimler de yapmaya başladı. Saltbea çılgınlığı adeta çığ gibi büyüyor. Kayseri'de bir tasarım merkezinde de Nusret'in tuzlama hareketini gösteren tuzluk üretildi., tasarım merkezinde mimar, mühendis, bilğisayarcı, yazılımcı, teknisyen olmak üzere 18 kişinin çalıştığını, 2 yıldır faliyeet gösteren merkezin işe öncelikle Kayseri’nin simgesi haline gelen mobilya ve çelik kapı sektöründe yeni modeller üreterek başladtığını söyledi. Nursaçan, şöyle konuştu:"Kayserimiz gıda sektöründe önemli şehirlerden birisi olunca, sanayicimizin birisi endüstriyel tasarım merkezimize müracaat ederek, ilginç tuzluk modeli çizdirip, bunun patentini almak istemiş. Bizim ilgili birimimiz, bu tuzluğu en güzel şekilde tasarlamış. Daha sonrasında da bununla ilgili patent alınmış. Bu bizim için de önemli bir adım olmuş oldu" dedi.