Nusret'ten David Beckham'a özel şov

"HARİKA BİR DENEYİMDİ"

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Nusret’e Amerikan medyasından ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Nusret gençlik fotoğrafını paylaştı

Elif Bayram

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcuları arasında yer alan İngilizNusret'in New York'taki restoranına gitti.Çocuklarıyla birlikte öğle yemeği yiyenyaşadığı deneyimi Instagram'da paylaştı.özel şovunu hayranlıkla izleyen efsane futbolcunun videosu bir saatte 2 milyona yakın izlenme ve yüz binlerce beğeni aldı.Instagram paylaşımına şu notu düştü:"Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak bir zevkti ve fevkalade bir deneyimdi.görüşürüz."