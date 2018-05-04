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Nusret yeni şubesini halay çekerek kutladı! (Nusret kimdir?)

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılışında çalışanlarıyla halay çekti

 

04 Mayıs 2018, Cuma 09:27
Nusret yeni şubesini halay çekerek kutladı! (Nusret kimdir?)
Tuzlama hareketi ile tüm dünyada tanınan sosyete kasabı Nusret, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi halay çekerek kutlayan Nusret, yeteneğiyle herkesi büyüledi.



GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret, geçen günlerde gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşmış ve çok sayıda beğeni almıştı.



NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi. Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi. Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi. Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve Amerika'da yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı. Türkiye'ye döndüğünde kendi yerini açmayı hedefleyen Nusret Gökçe, kendi et restoranını açtı ve iş hayatına ilk adımını attı. Nusret Gökçe, fenomenliğiyle beraber zaman içerisinde işlerini büyüttü. Ortadoğu'dan sonra Avrupa'da da mekanlar açtı ve son durağı da Amerika oldu. 2 yıl önce Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Nusret'in şu an 12 milyon takipçisi var.

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