Nusret yeni şubesini halay çekerek kutladı! (Nusret kimdir?)

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Bafetimbi Gomis Nusret'te (8 kilo et siparişi)

Eti Nusret kesecekse bedeli 500 TL (Benden Duymuş Olmayın)

Nusret Gökçe, külliyeden sonra şimdi de okul yaptırıyor köyüne

Çiğdem Saltık

Tuzlama hareketi ile tüm dünyada tanınan sosyete kasabı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi halay çekerek kutlayan, yeteneğiyle herkesi büyüledi.Ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret, geçen günlerde gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşmış ve çok sayıda beğeni almıştı., 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi. Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi. Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi. Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve Amerika'da yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı. Türkiye'ye döndüğünde kendi yerini açmayı hedefleyen Nusret Gökçe, kendi et restoranını açtı ve iş hayatına ilk adımını attı. Nusret Gökçe, fenomenliğiyle beraber zaman içerisinde işlerini büyüttü. Ortadoğu'dan sonra Avrupa'da da mekanlar açtı ve son durağı da Amerika oldu. 2 yıl önce Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Nusret'in şu an 12 milyon takipçisi var.