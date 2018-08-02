Nusret'e bir şok daha! İstinye Park şubesi de mühürlendi
Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin İstinye Park AVM'deki Nusr-Et isimli işletmesi mühürlendi
Nusret’in İstinye Park’taki restoranı geçen günlerde mühürlendiği ortaya çıktı.
Sözcü’de yer alan habere göre, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri sigara içildiği gerekçesiyle Nusret'in restoranını mühürledi.
BEBEK ŞUBESİ DE MÜHÜRLENMİŞTİ
Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, temmuz ayında Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.
Restoranın önüne ise "Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asılmıştı.
"TARİHİ SAYGISIZLIĞA SON VERİLDİ"
24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et’in Kapalıçarşı’nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı ‘Nusret’ tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Tarihe saygısızlığa son verildi” diyerek tepkisini göstermişti.