Nusret'e bir şok daha! İstinye Park şubesi de mühürlendi

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park şubesi de mühürlendi Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin İstinye Park AVM'deki Nusr-Et isimli işletmesi mühürlendi