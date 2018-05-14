Nusret'in orkestrası sosyal medyada olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, çalışanlarıyla ilginç bir video çekti
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe sosyal medyadan çektiği videolarla da adından söz ettiriyor. Nusret bu kez çalışanlarıyla birlikte orkestra görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.
YENİ ŞUBESİNİ HALAY ÇEKEREK KUTLAMIŞTI
Kapalıçarşı'da restoran açan Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılışında çalışanlarıyla halay çekmişti. Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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