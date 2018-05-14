Nusret'in orkestrası sosyal medyada olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, çalışanlarıyla ilginç bir video çekti

14 Mayıs 2018, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018, Pazartesi 11:04
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Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe sosyal medyadan çektiği videolarla da adından söz ettiriyor. Nusret bu kez çalışanlarıyla birlikte orkestra görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

YENİ ŞUBESİNİ HALAY ÇEKEREK KUTLAMIŞTI

Kapalıçarşı'da restoran açan Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılışında çalışanlarıyla halay çekmişti. Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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