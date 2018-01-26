Nutella indirime girdi! Fransa'daki Intermarché şubelerinde izdiham yaşandı

Fransa'da Intermarché süpermarketler zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına neden oldu

26 Ocak 2018, Cuma 10:05
Nutella indirime girdi! Fransa'daki Intermarché şubelerinde izdiham yaşandı
Intermarché süpermarketler zinciri, tüm şubelerinde Nutella'da yüzde 70 indirime gittiğini duyurdu. 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düşmüştü.

Ancak süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.


'HAYVANLAR GİBİ SALDIRDILAR'


Fransız basınına konuşan bir kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.



Fransa'nın merkezindeki bir Intermarché çalışanı yerel gazete Le Progres'e konuşurken yaşanlanları "Müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kaktılar" sözleriyle anlattı.

Le Progres'in haberinde "Marketteki Nutella stokları 15 dakikada tükendi. Müşteriler de mor gözlerle sÜpermarketi terk etti" dendi.


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