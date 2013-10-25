O bir süper kahraman!
Onun adı Ghe-O! O bir süper kahraman. O'nu nehirleri, su birikintisi, karlı dağları, hız tümsekleri ve denizleri sanki kaldırımda yürür gibi geçip gittiğini görebilirsiniz
Romanya kimileri için hala Drakula ile anıla dursun, aslında gerçekte hiç de öyle olmadıklarını, bu yarattıkları harika makineyle kanıtlamış oldular. Ghe-O Motors isimli Romanya firması, otomotiv sektöründe tüm Avrupa'ya kendilerini kanıtlama çabası içindeler. Geçtiğimiz dönemde Bükreş’te düzenlenen oto fuarında Ghe-O Motors’un canavarı Ghe-O Rescue (kurtarma) tanıtıldı. Hummer H1’ın büyük bir araç olduğunu düşünüyorsanız, O’ndan 1 metre daha uzun, 60 santim daha geniş ve 225 kilogram daha hafif, bir araç hayal edin
Kurtarma için üretilen Ghe-O hemen her arazi ortamına uygun olarak değiştirilebilen lastik ve teker seçenekleriyle birlikte, bir kurtarma botu bile olabiliyor. 11 kişi taşıma kapasitesine sahip Ghe-O güçlendirilmiş motoruyla 500 beygire ulaşabilen benzinli ve 304 beygirlik bir dizel benzinle iki farklı güce sahip.