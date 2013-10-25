O bir süper kahraman!

Romanya kimileri için hala Drakula ile anıla dursun, aslında gerçekte hiç de öyle olmadıklarını, bu yarattıkları harika makineyle kanıtlamış oldular. Ghe-O Motors isimli Romanya firması, otomotiv sektöründe tüm Avrupa'ya kendilerini kanıtlama çabası içindeler. Geçtiğimiz dönemde Bükreş’te düzenlenen oto fuarında Ghe-O Motors’un canavarı Ghe-O Rescue (kurtarma) tanıtıldı. Hummer H1’ın büyük bir araç olduğunu düşünüyorsanız, O’ndan 1 metre daha uzun, 60 santim daha geniş ve 225 kilogram daha hafif, bir araç hayal edin

Kurtarma için üretilen Ghe-O hemen her arazi ortamına uygun olarak değiştirilebilen lastik ve teker seçenekleriyle birlikte, bir kurtarma botu bile olabiliyor. 11 kişi taşıma kapasitesine sahip Ghe-O güçlendirilmiş motoruyla 500 beygire ulaşabilen benzinli ve 304 beygirlik bir dizel benzinle iki farklı güce sahip.