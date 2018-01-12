O çocuğun annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları!

'GEREKSİZ BİR KONU'



BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ŞİRKETİ IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

Nazlı Erdol

Giyim devi H&M'in internet sitesindeki bir ürününün tanıtım fotoğrafında 5 yaşındaki siyah çocuk manken'ya 'Ormanın en havalı maymunu' sweatshirt'ünü giydirmesinin ardından sözkonusu fotoğraftaki çocuğun annesi ırkçılıkla suçlanan firmayı savundu.'in başkenti'de yaşayan Nijerya asıllı anne, Facebook'tan yaptığı açıklamada şirketi ırkçılıkla suçlayanlara yanıt verdi."Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.Aralarında'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızıe rap müzsiyeni'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.H&M ile ticari işbirliği yapanadlı şarkıcı da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.