O da ertelendi!

Steam Machine'in çıkmasını sabırsızlıkla bekleyenlerden iseniz, biraz daha beklemeniz gerekecek. Valve, bir blog gönderisinde yaptığı duyuruda Steam Machine'i 2015'te piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Daha önce yapılan duyuru, oyun cihazının 2014 tarihinde geleceğini söylüyordu.

Firma, Steam Machine'in çıkış tarihini açıklama nedeninin, Steam topluluğundan gelen sorular olduğunu söyledi. Ancak bu gecikmenin sadece Valve'ın üreteceği Steam Machine'i mi etkileyeceği, yoksa 14 ortağını da mı içine aldığı henüz bilinmiyor.

Bu arada Valve'ın verdiği bilgi, Steam Controller'ların sektör uzmanları ve her tür oyuncu tarafından test edildiğini söylüyor. Valve, çok sayıda faydalı geri bildirim aldığını, bu sayede denetimi çok daha iyi bir hale getirebileceğini söylüyor.

SteamOS incelememize buradan ulaşabilirsiniz!

Resimlerle: Half Life 3'den ipucu veren konseptler

Kaynak: CHIP Online