O firma iletişimde engelleri aşıyor

Parçası olduğu toplumlara fayda sağlamak amacıyla kuruluşundan itibaren çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Starbucks Türkiye, 2017 senesinde İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte Elden Ele projesini hayata geçirdi. Engelleri kaldırmak, farkındalık yaratmak ve işitme engellilerin günlük yaşamına dokunmak amacıyla tasarlanan proje ile tüm Starbucks çalışanlarının, Türk İşaret Dili’ni öğrenmesi hedefleniyor.

TUİK’in 2013 senesi raporuna göre Türkiye’de 4 milyonun üzerinde işitme engelli yaşıyor. Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık %7’sine tekabül ederken, cümle yapısı ve kelime dağarcığı ile farklı bir dil olarak kabul edilen Türk İşaret Dili’nin bilinirliği ve kullanımı hala çok yayın değil.

Starbucks Türkiye, bu proje ile temel seviyede İşaret Dili öğrenen her bir bireyin, toplumda yaratabileceği farkındalık ve iletişim etkisinin önemine dikkat çekiyor.

İlk etapta 4 ildeki 50 pilot mağazasının çalışanlarının eğitimlerini tamamlayan firma uzun dönemde Türkiye’de 33 ilde bulunan mağazalarındaki 4 binden fazla çalışanının eğitimlerini tamamlayarak, işitme engelli misafirlerine de kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda sosyalleşme imkanı sunmayı amaçlıyor.







