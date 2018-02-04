O görüntüleri izleyip pişman olan İrem Derici: Kendimden nefret ettim

Popçu İrem Derici
2 gün önce Cihangir'deki bir meyhanede alkolün dozunu kaçırmıştı. Çıkışta ayakta duramadı. Sokakta naralar attı. Kendisini taşımakta zorlanan arkadaşına küfür etti, naralar attı. Bu hali gazete ve ekranlara da yanısıyınca pişman oldu.
''YORGUNDUM, ÇARPILDIM''
İrem Deric
i, Instagram'da şöyle yazdı: ''Çok yorgundum, çarpıldım. Görüntüleri seyredince kendimden nefret ettim.''
HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
İrem Derici
sözlerine şöyle devam etti: ''Ben böyle bir insan değilim. Kendimi deşarj etmek için içtim. Fakat alkolü fazla kaçırmışım. Ağzımdan kötü kelimeler çıkmış. Çok utandım. Herkesten çok özür dilerim. Keşke arkadaşlarım beni bir taksiye bindirseydi. Yürümeseydim bunlar başıma gelmezdi. Yine de Ferhan Şensoy
'a teşekkür. Çünkü o gece beni evinde misafir etti.''
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Çiğdem Saltık