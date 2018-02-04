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O görüntüleri izleyip pişman olan İrem Derici: Kendimden nefret ettim

Geçen günlerde aldığı alkol nedeniyle ayakta duramayıp etrafa küfürler savuran İrem Derici, "Görüntüleri görünce kendimden nefret ettim" dedi

04 Şubat 2018, Pazar 09:52
O görüntüleri izleyip pişman olan İrem Derici: Kendimden nefret ettim
Popçu İrem Derici 2 gün önce Cihangir'deki bir meyhanede alkolün dozunu kaçırmıştı. Çıkışta ayakta duramadı. Sokakta naralar attı. Kendisini taşımakta zorlanan arkadaşına küfür etti, naralar attı. Bu hali gazete ve ekranlara da yanısıyınca pişman oldu.

''YORGUNDUM, ÇARPILDIM''

İrem Derici, Instagram'da şöyle yazdı: ''Çok yorgundum, çarpıldım. Görüntüleri seyredince kendimden nefret ettim.''

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

İrem Derici sözlerine şöyle devam etti: ''Ben böyle bir insan değilim. Kendimi deşarj etmek için içtim. Fakat alkolü fazla kaçırmışım. Ağzımdan kötü kelimeler çıkmış. Çok utandım. Herkesten çok özür dilerim. Keşke arkadaşlarım beni bir taksiye bindirseydi. Yürümeseydim bunlar başıma gelmezdi. Yine de Ferhan Şensoy'a teşekkür. Çünkü o gece beni evinde misafir etti.''



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