O kazayı sosyal medyadan gördü, aynısı kendi başına geldi

Seyir halindeki araçtan düşen yatak yüzünden motosikletiyle kaza yapan 33 yaşındaki Umut Türkoğlu, kazaya sebebiyet verenleri bulmaya çalışıyor. Türkoğlu, Avustralya'da yaşanan benzer bir kazayı sosyal medyadan izlediğini, daha sonra da aynısının kendi başına geldiğini söyledi

13 Şubat 2018, Salı 12:42
O kazayı sosyal medyadan gördü, aynısı kendi başına geldi
Bursa’da yaşayan motosiklet tutkunu Umut Türkoğlu, geçen hafta Salı günü yakın çevre yolunda 80 kilometre hızla giderken, önündeki araçtan düşen yatak yüzünden ölümden döndü.

Kaza sonrası şoka giren Türkoğlu’na yoldan geçen diğer motosikletçiler yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Türkoğlu, yaşadığı dehşet anlarını İHA’ya anlattı.

Avustralya’da geçtiğimiz yıl tünelde seyreden kamyonetin kasasından düşen yatağa çarpan motosikletli gencin görüntülerini sosyal medyada izlediğini belirten Umut Türkoğlu, yaşadığı kazanın ardından da bazı kişilerin aynı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp kendisine, ’Bu sen misin?’ diye sorduklarını söyledi.



 

YATAĞI ALIP GİTMİŞLER


Kazaya sebebiyet veren kişilerin kendisiyle ilgilenmek yerine düşen yatağı tekrar yükleyip kaçtıklarını iddia eden Umut Türkoğlu, "Yatağı düşürdükten sonra acaba yaşıyor muyum diye kontrol edip sonrasında yataklarını alıp kaçmaları daha elim bir durum. Şoka girdiğim için her şeyi hatırlamıyorum ama 2 cep telefonum kaza anında asfalta düşmem sebebi ile fırlamış onlar kayboldu, kazadan sonra kaskım ve kask kameram ve motosikletimin bazı parçaları çalındı. 2 kaburgamda kırık, ayak bileğimde çatak ve elimde sıkıntı var. Motosikletimde 20 bin liralık hasar var kullanılmaz halde. Kazaya sebebiyet veren kişilerin bulunmasını, cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.
 


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