'O Ses Fransa'da başörtüsü skandalı... Sosyal medyada linç edilince ayrıldı

FRANSIZ KANAL: SORUMLULUK DUYGUSUYLA ALINMIŞ BİR KARAR

PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Senim Tanay

Fransız televizyon kanalı'de yayınlananadlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı'in '' isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı. Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini belirtti.Mennel Ibtissem, kendisine bu zor günlerinde destek olan herkese teşekkür ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi.Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar dilendi.Ibtissem, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için çok sayıda eleştiri almış ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.Irkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırıya uğrayan Mennel Ibtissem'in, 2016 Nice saldırısı sonrasında devlet ve hükümetin rolünü sorgulayan sosyal medyadaki paylaşımları da eleştiri konusu olmuştu.