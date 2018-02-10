'O Ses Fransa'da başörtüsü skandalı... Sosyal medyada linç edilince ayrıldı

Fransa'da başörtülü Mennel Ibtissem, sosyal medyada linç edilince ses yarışmasından ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları Twitter ve Facebook üzerinden Fransa'da başörtülü bir kadının şarkı yarışmasına katılamayacağını öne sürerek televizyon yönetimini protesto etmiş, bazı televizyon programlarında da Ibtissem'in şarkının bir bölümünü Arapça sözlerle söylemesine tepki gösterilmişti

10 Şubat 2018, Cumartesi 12:06
'O Ses Fransa'da başörtüsü skandalı... Sosyal medyada linç edilince ayrıldı
Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan 'The Voice' adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in 'Hallelujah' isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki Mennel Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı. Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini belirtti.

Mennel Ibtissem, kendisine bu zor günlerinde destek olan herkese teşekkür ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi.

FRANSIZ KANAL: SORUMLULUK DUYGUSUYLA ALINMIŞ BİR KARAR

Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar dilendi.

PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Ibtissem, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için çok sayıda eleştiri almış ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.



Irkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırıya uğrayan Mennel Ibtissem'in, 2016 Nice saldırısı sonrasında devlet ve hükümetin rolünü sorgulayan sosyal medyadaki paylaşımları da eleştiri konusu olmuştu.
 


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