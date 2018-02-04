O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu? O Ses Türkiye 2018 şampiyonu belli oldu

O SES TÜRKİYE 2018'İN ŞAMPİYONU

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ?

O Ses Türkiye birincileri

O Ses Türkiye şampiyonu Lütfiye Özipek kimdir?

Büşra Kamış

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un juriliğini yaptığı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı.Finalde, rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Gökhan'ın takımındanvekıyasıya yarıştı.O Ses Türkiye 2018'in kazananı, Gökhan'ın takımındanoldu., O Ses Türkiye tarihinde kazanan ilk kadın yarışmacı oldu., 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.Özipek, Kıbrıs'ta verdiği çeşitli konserler yanısıra vokal koçluğu yaparak, ülkede genç müzisyenlerin yetişmesine de yardımcı oluyor.O Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? Gelin hayatlarına kısaca bakalım;O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.