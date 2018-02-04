O Ses Türkiye 2018 final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek! Finalistler belli oldu

O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALDI?

O SES TÜRKİYE FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ?

Büşra Kamış

TV8 ekranlarında yayınlanan'de dün akşaminolduğu açıklandı. Büyük bir heyecanla takip edilen ses yarışmasında finalistlerin kim olduğu sorusu hızla sorulmaya başlandı.? İşte tüm ayrıntılarıyla haberimizde...Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un yarışmacılarıyla yarıştığı O Ses Türkiye'de Cuma akşamı yaşanan çeyrek final elemelerinin ardından dün gece yarı finale kalan isimler bir kez daha sahne aldı halk oylamasıyla aralarından 4 isim finale yükseldi.'de Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükselen isimoldu., Murat Boz'un takımındaydı.O Ses Türkiye'de Lütfiye, Cüneyt ve Nihat arasından finale yükselen isimoldu., Gökhan’ın takımındaydı.O Ses Türkiye'de Oğulcan, Benjamin ve Yener&Ümit arasından finale yükselen isimoldu., Gökhan’ın takımındaydı.O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde yani bugün seçecek.Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak?Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin KaggwaOğulcan Bolcan, Berzan Emrah İganAydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı ÇobanoğluCeren DüzovaO Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? Gelin hayatlarına kısaca bakalım;O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.