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O Ses Türkiye 2018 final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek! Finalistler belli oldu

Ekranların en çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'de dün akşam finalistler açıklandı. Peki O Ses Türkiye finalitleri kimler oldu?O Ses Türkiye 2018 birincisi de bu akşam canlı yayınla TV8'de saat 23.30'da cevabını bulacak. Tüm detaylar haberimizde...

04 Şubat 2018, Pazar 15:52
O Ses Türkiye 2018 final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek! Finalistler belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de dün akşam finalistlerin kim olduğu açıklandı. Büyük bir heyecanla takip edilen ses yarışmasında finalistlerin kim olduğu sorusu hızla sorulmaya başlandı. Finale kalan isimler kimler? Hangi jüri üyesinin yarışmacıları finale kaldı? Final tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılarıyla haberimizde...  

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un yarışmacılarıyla yarıştığı O Ses Türkiye'de Cuma akşamı yaşanan çeyrek final elemelerinin ardından dün gece yarı finale kalan isimler bir kez daha sahne aldı halk oylamasıyla aralarından 4 isim finale yükseldi.

O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALDI?

O Ses Türkiye'de Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükselen isim Aydan oldu. Aydan Kahraman, Murat Boz'un takımındaydı.

O Ses Türkiye'de Lütfiye, Cüneyt ve Nihat arasından finale yükselen isim Lütfiye oldu. Lütfiye Özipek, Gökhan’ın takımındaydı.

O Ses Türkiye'de Oğulcan, Benjamin ve Yener&Ümit arasından finale yükselen isim Yener&Ümit oldu. Yener Bulut-Ümit Durak, Gökhan’ın takımındaydı.



O SES TÜRKİYE FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde yani bugün seçecek.

Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak?



YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan’ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise’nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz’un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe’nin takımı: Ceren Düzova

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ?

O Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? Gelin hayatlarına kısaca bakalım;

DODAN ÖZER 2017 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.

EMRE SERTKAYA O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.

ELNUR HÜSEYNOV 2015 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.

HASAN DOĞRU 2014 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.

MUSTAFA BOZKURT O SES TÜRKİYE 2013 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.

OĞUZ BERKAY FİDAN 2012 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.



 


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