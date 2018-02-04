O Ses Türkiye 2018 final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek! Finalistler belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye
'de dün akşam finalistler
in kim
olduğu açıklandı. Büyük bir heyecanla takip edilen ses yarışmasında finalistlerin kim olduğu sorusu hızla sorulmaya başlandı. Finale kalan isimler kimler
? Hangi jüri üyesinin yarışmacıları finale kaldı? Final tarihi ne zaman
? İşte tüm ayrıntılarıyla haberimizde...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un yarışmacılarıyla yarıştığı O Ses Türkiye'de Cuma akşamı yaşanan çeyrek final elemelerinin ardından dün gece yarı finale kalan isimler bir kez daha sahne aldı halk oylamasıyla aralarından 4 isim finale yükseldi.
O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALDI?
O Ses Türkiye
'de Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükselen isim Aydan
oldu. Aydan Kahraman
, Murat Boz'un takımındaydı.
O Ses Türkiye'de Lütfiye, Cüneyt ve Nihat arasından finale yükselen isim Lütfiye
oldu. Lütfiye Özipek
, Gökhan’ın takımındaydı.
O Ses Türkiye'de Oğulcan, Benjamin ve Yener&Ümit arasından finale yükselen isim Yener&Ümit
oldu. Yener Bulut-Ümit Durak
, Gökhan’ın takımındaydı.
O SES TÜRKİYE FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde yani bugün seçecek.
Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak?
YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?
Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?
Gökhan’ın takımı:
Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa
Hadise’nin takımı:
Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan
Murat Boz’un takımı:
Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu
Yıldız Tilbe’nin takımı:
Ceren Düzova
O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ?
O Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? Gelin hayatlarına kısaca bakalım;
DODAN ÖZER 2017 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.
EMRE SERTKAYA O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.
ELNUR HÜSEYNOV 2015 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.
HASAN DOĞRU 2014 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.
MUSTAFA BOZKURT O SES TÜRKİYE 2013 BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.
OĞUZ BERKAY FİDAN 2012 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ:
O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.
Büşra Kamış