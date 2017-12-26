O Ses Türkiye'de Cenk Tosun sürprizi

Acun Ilıcalı’nın
yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe
ve Gökhan Özoğuz’un
yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine futbolcu Cenk Tosun'da konuk olacak
Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahne aldığı sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Siyah Beyazlı futbolcunun 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'
programında gösterdiği canlı performans merakla beklenmeye başlandı.
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Haber Merkezi