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O Ses Türkiye'de Cenk Tosun sürprizi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

O Ses Türkiye'de Cenk Tosun sürprizi
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine futbolcu Cenk Tosun'da konuk olacak

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahne aldığı sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Siyah Beyazlı futbolcunun 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında gösterdiği canlı performans merakla beklenmeye başlandı.

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