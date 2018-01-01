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O Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidi!

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Yıldız Tilbe ile sahneye çıkan Ozan Güven, Kış Güneşi isimli şarkıyı seslendirirken Tarkan taklidiyle dikkatleri üzerine çekti

O Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidi!
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne Cem Yılmaz ile birlikte konuk jüri olarak katılan oyuncu Ozan Güven, Yıldız Tilbe ile düet yaptı.

Yıldız Tilbe ile birlikte Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısını seslendiren Ozan Güven'in müthiş taklidi herkesi güldürdü.

Ozan Güven, şarkı sırasında mimikleri ve danslarıyla Tarkan'ı aratmadı.


İŞTE OZAN GÜVEN VE YILDIZ TİLBE'NİN KIŞ GÜNEŞİ PERFORMANSI...






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