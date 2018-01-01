O Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidi!

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Yıldız Tilbe ile sahneye çıkan Ozan Güven, Kış Güneşi isimli şarkıyı seslendirirken Tarkan taklidiyle dikkatleri üzerine çekti
Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap etti
Aleyna Tilki’ye ‘maymun’ benzetmesi davalık oldu
Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi
Tarkan'dan 'Yolla'lı yeni yıl mesajı
Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!
Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması
Ajda Pekkan'dan Farah Zeynep Abdullah’a tam not
Ünlülerin romantik yeni yıl kutlamaları
Madonna’nın kızı sosyal medyayı salladı
Nazlı Çelik'ten çok sert açıklama!
Yeni yıla aileleriyle birlikte giren ünlü isimler
Trump'tan 'İran' paylaşımı
Üzerine televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu