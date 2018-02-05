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O Ses Türkiye şampiyonu Lütfiye Özipek kimdir?

O Ses Türkiye yarışmasının 2018 şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye birincisi Athena Grubu'nun solisti Gökhan'ın yarışmacısı Lütfiye Özipek oldu. Peki Lütfiye Özipek kimdir?

O Ses Türkiye şampiyonu Lütfiye Özipek kimdir?
O Ses Türkiye'nin bu seneki kazananı Lütfiye Özipek oldu. Peki kimdir Lütfiye Özipek?
 

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?


Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.

Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.
Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Lütfiye Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Özipek, Kıbrıs'ta verdiği çeşitli konserler yanısıra vokal koçluğu yaparak, ülkede genç müzisyenlerin yetişmesine de yardımcı oluyor.

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