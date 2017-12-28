O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye
'de ikinci tur elemeleri başladı. Acun Ilıcalı
, sunuculuk görevini Jess Molho
'ya devretti.
SURVİVOR İÇİN GÖREVİNİ BIRAKTI
O Ses Türkiye
'nin yeni bölüm fragmanında Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Acun Ilıcalı
, görevini bırakıp Survivor
çekimleri için Dominik
'e gitti.
Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de
Geçen günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı
, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" açıklamasında bulunmuştu.
Acun Ilıcalı: Eşim güzel yerlere gelecek
Jess Molho
Çiğdem Saltık