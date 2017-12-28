O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

SURVİVOR İÇİN GÖREVİNİ BIRAKTI

Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de

Acun Ilıcalı: Eşim güzel yerlere gelecek

Çiğdem Saltık

TV8 ekranlarının sevilen yarışması'de ikinci tur elemeleri başladı., sunuculuk görevini'ya devretti.'nin yeni bölüm fragmanında Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi., görevini bırakıpçekimleri için'e gitti.Geçen günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" açıklamasında bulunmuştu.