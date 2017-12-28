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O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor çekimlerinin başlamasından dolayı yerini Jess Molho'ya bıraktı

28 Aralık 2017, Perşembe 16:44
O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de ikinci tur elemeleri başladı. Acun Ilıcalı, sunuculuk görevini Jess Molho'ya devretti.

SURVİVOR İÇİN GÖREVİNİ BIRAKTI

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

 Acun Ilıcalı, görevini bırakıp Survivor çekimleri için Dominik'e gitti.



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Geçen günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" açıklamasında bulunmuştu.

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Jess Molho
 
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