O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

Elif Bayram

2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu., yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram'dan paylaştı.İşte o anlar...TV8'in yılbaşı klasiği olan31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak.Daha önceyılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.