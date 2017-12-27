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O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüleri paylaştı. Yılbaşı akşamına Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural'ın düeti damga vuracak...

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:56
O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti
O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.

Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram'dan paylaştı.

İşte o anlar...



TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye'nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak.

Daha önce O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.


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