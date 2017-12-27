O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

O Ses Türkiye
2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.
Acun Ilıcalı
, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram'dan paylaştı.
İşte o anlar...
TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye'nin
31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak.
Daha önce O Ses Türkiye
yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.
Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi
Elif Bayram