O soruşturma için 'gizlilik kararı' çıktı

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık gazetecilere "Böcek soruşturmasında haber yapmayın, hakkınızda dava açılır" uyarısı yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan ve "böcek" tabir edilen dinleme cihazlarına ilişkin soruşturmaya ilişkin kararla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Soruşturması TMK 10 ile görevli ve yetkili Başsavcı vekilliği tarafından yürütülen Başbakanlık'a ait ofiste dinleme cihazı bulunması hakkında, soruşturmanın nasıl yapıldığı, cihazı kimin koyduğu konularında bazı yazılı ve sözlü medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TMK 10 madde ile görevli ve yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya devam edilmekte olup, soruşturmada gizlilik kararı bulunmaktadır." Başsavcı vekili haber yapan basın yayın kuruluşları hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle dava açılabileceğini söyledi. İhbar üzerine başlatılan böcek soruşturması, Memur Suçları Savcılığı'nın verdiği görevsizlik kararı sonrası Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. maddesiyle yetkili Başsavcı vekilliğine gönderilmişti. Başsavcı vekilliği soruşturmada üç savcı görevlendirdi. Savcılar soruşturma dosyasına gönderilen Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporunu incelemeye başladı.

Al Jazeera