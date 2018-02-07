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O sutyen reklamı değiştirildi

Kayseri kent merkezindeki otobüs duraklarında 2 beden küçülten sutyen reklamına, Yedi Hilal Gençliği isimli grubun tepkisinin ardından, reklam değiştirildi. Reklamda, manken kaldırılarak sadece sutyenin olduğu bir görsel duraklara yerleştirildi

O sutyen reklamı değiştirildi
Kayseri kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yedi Hilal Gençliği isimli bir grup, 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' gibi sözlerin yazılı olduğu afişlerle reklamı kapattı.

Reklam, görselinden manken çıkarılıp sadece sutyen koyularak otobüs duraklarına koyuldu.



 

G LİNGERİE'DEN AÇIKLAMA


G Lingerie isimli firma da konuyla igili Twitter adresi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "G Lingerie Safari Tekstil olarak, kurulduğumuz 1985 yılından itibaren tüm iletişim çalışmalarımızda toplum hassasiyetini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Toplumsal ve ahlaki değerlerin bilincinde olup, adım attığımız tüm iş birliklerinde bilinçli ve sorumluluk sahibi olarak ilerlemek her daim vizyonumuz olmuştur. Dünya standartlarınca kabul görüş başarımızı, yola çıktığımız ilk andan itibaren değişmeyen vizyon ve misyonumuza borçluyuz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 


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