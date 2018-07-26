ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı

5 Ağustos'ta düzenlenecek olan ve öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin gireceği KPSS ÖABT'nin sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları geçen pazar günü yapılmıştı. Gözler şimdi 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS ÖABT sınavına çevrildi. İşte, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri...

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ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacak. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.