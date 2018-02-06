'Obama zordu, Trump imkansız'

Trump'ın yaklaşımı "hatalı"

Nazlı Erdol

'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından'ın kıdemli uzmanı, ülkenin ticaret açığı nedeniyle'ın kendisinden önce yapılan bütün ticaret anlaşmalarının yeterince "sert müzakere" edilmediğini ve "kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.Trump'ın ABD'nin dış ticarette fazla verilmesi gerektiği görüşüne sahip olduğuna dikkati çeken Chase, "Ben, dünyanın en güçlü ülkesinin bir mağdur olarak değerlendirilmesine inanmakta zorlanıyorum. Trump, bir muhasebe kavramına ahlaki değer veriyor." diye konuştu.ABD'nin cari işlem açığını olumlu bir şekilde de değerlendirilebileceğini anlatan Chase, Trump'ın yaklaşımının "merkentalist" olduğunu, ABD'nin tarım ve hizmet sektörlerinde fazla verdiğini sadece sanayi üretiminde açık bulunduğunu anımsattı., Trump'ın dış ticarette ABD'ye adil davranılmadığı yaklaşımının "akıllıca olmadığını" belirterek, "Trump'ın eleştirileri yalnızca dış ticaretteki açığa odaklandığından genel manada analitik olarak hatalı." değerlendirmesinde bulundu.Trump yönetiminin göreve başlamasından itibaren 84 yeni anti-damping uygulamaya başladığını ve ilk iş olarak'ndan (TPP) çıktığını anımsatan Chase, "Mevcut yönetim, diğerlerinin iyi ticaret anlaşmaları müzakere etmediklerine inanıyor ve bunları tekrar müzakere etmek istiyor." ifadelerini kullandı.Chase, AB'nin ticaret stratejisi olarak ABD'deki yönetimi eleştirmemeye dikkat ettiğini belirterek, "Ancakdöneminde'yle ticaret anlaşması müzakerelerinin zor olduğunu,başkanlığında ise bunun neredeyse imkansız bir hale geldiğini düşünüyor" diye konuştu.Söz konusu ticaret anlaşması müzakerelerine başlanılması halinde bile bunun mevcut AB Komisyonu'nun görev süresinde tamamlanmasının imkansız olduğunu anlatan Chase, ABD'nin müzakerede bu durumu bir pazarlık unsuru olarak kullanacağının farkında bir şekilde "AB'nin taktiksel ve siyasi" sebeplerle Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nı (TTİP) bekletme kararı aldığını dile getirdi.