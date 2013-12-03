Gelişen teknoloji ve hızlı yaşam koşullarının dünyada şişmanlığı ve obeziteyi artırdığı artık herkesçe bilinen bir gerçek. Yapılan araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koyuyor.

Sebepleri arasında yanlış beslenme ve fiziksel egzersiz azlığı olan obezitenin en fazla zarar verdiği organlardan biri ise beyin.

Sağlıklı yaşam tarzı ve beyin sağlığının korunmasına yönelik konuların yer aldığı kitaplara imza atan dünyaca ünlü psikiyatri profesörü Gary Small, çağın hastalığı olan obezitenin beyni olumsuz etkilediğini, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkları da artırdığını söyledi.

BEYİN HAREKETSİZ YAŞAMDAN KÖTÜ ETKİLENİYOR



Gary Small, son zamanlarda tartışılan konulardan birinin de insanların video oyunları oynarken ve televizyon izlerken çok yemek yemesi olduğunu belirtti. Gary Small, şöyle konuştu:

“Bir konferansta bahsetmiştim. Yapılan bir araştırmaya göre gençlerdeki kilo artışının teknoloji kullanımıyla bağlantılı olduğu gösterilmişti. Yani ne kadar bilgisayar karşısında oturulursa o kadar kilo alınıyor. Çünkü gençler dışarı çıkmıyor. Dışarıda arkadaşlarıyla spor yapmak, koşmak yerine içeride oturuyor cips yiyor, video oyunları oynuyor. Beynin bazı yerleri iyi uyarılıyor olabilir ama egzersiz yok, iyi beslenme yok. O nedenle beyin kötü etkileniyor. Oysa fiziksel egzersiz, iyi beslenme, stresin iyi yönetilmesi ve zihinsel olarak insanın kendisini sürekli uyarması beyni geliştiriyor.”







