Obezite hangi hastalıkları tetikliyor?



Obezite nedir, nedenleri nelerdir?



Obezite hangi hastalıklara yol açar?



SAĞLIK SORUNLARINDAN KURTULMAK MÜMKÜN

Senim Tanay

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanıile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:"Obezite, vücuttaki yağ dokusunun fazlalığı ve kilo artışı olarak ifade edilebilir. Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplaması ile kimin fazla kilolu, kimin obez olduğunu belirlemek mümkün. Kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi size beden kitle indeksinizi verecektir. VKİ 30 kg/m2 sınırının üzerindeyse, hastaya obez teşhisi konur. 40 kg/m2 sınırının üzerindeki hastalara ise morbid obez deniyor.Obeziteye yol açan faktörler arasında ilk sırada hatalı beslenme var. Hayatın hızlı temposuna uyum sağlamak adına çabuk hazırlanan katkılı ve kalorili yiyecekler tüketmek; un, yağ ve şeker oranı yüksek bir beslenme düzeni benimsemek ve gereğinden fazla yemek yemek obezite hastalığına davetiye çıkarır. Özellikle çocukluk çağından itibaren doğru beslenme alışkanlıkları edinmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak obeziteyle mücadelede büyük öneme sahip. Giderek yayılan obezite sorununun diğer sebepleri; metabolik hastalıklar, sosyoekonomik durum, çevresel ve genetik etkenler ve ilaçlar olarak sıralanabilir.Obezite; sindirim sisteminden kalp ve damar sistemine, solunum sisteminden ruhsal duruma ve uyku sorunlarına kadar vücudun tüm sistemleri üzerinde olumsuz etki gösterir. Başta tip 2 diyabet olmak üzer, obezite ile kronik hastalıklar arasında yakın ilişki olduğu biliniyor. Obezite nedeniyle özellikle karın ve bel çevresinde artan yağ dokusu, insülin direncini ve dolayısıyla tip 2 diyabeti beraberinde getiriyor.Obezitenin; hipertansiyona, kalp hastalıklarına ve uyku apnesine neden olarak hastaların hayat kalitesini olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek. Safra kesesi taşları ve karaciğer yağlanması da obez insanların en sık karşılaştığı sağlık problemleri arasında yer alıyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, kadınlarda menstrual döngü bozuklukları ve gebelik döneminde yaşanan komplikasyonlarda artış, obezitenin diğer sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Obezite, hastaların ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Aşırı kilolu hastalar arasında depresyona çok sık rastlanır.Obezite cerrahisindeki gelişmeler, vücuttaki aşırı yağlanmanın olumsuz etkilerinden muzdarip hastalar için umut verici nitelikte. Diyetler ve ilaçlı tedaviler ile karşılaştırıldığında obezite cerrahisinde yüzde 75'in üzerinde başarı sağlanıyor. Doğru doktor seçimi ve başarılı bir cerrahi uygulaması ile hem obeziteden hem de birlikte seyreden sağlık sorunlarından kurtulmak artık hayal değil."