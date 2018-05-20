Obradovic: Dün gece uyuyamadım

İlk Avrupa şampiyonluğunu 1992’de bir Belgrad takımı, Partizan’la, hem de İstanbul’da kazanan Zeljko Obradovic, şimdi bir İstanbul ekibi Fenerbahçe'yle Belgrad’da 10. şampiyonluğunu arıyor.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"

12. finali öncesi Resmi Euroleague sitesine önemli açıklamalarda bulundu. O “Dün gece uyumadım. Ne olacağını söylemek zor. Madrid komple bir takım, çok kaliteli. Bir ya da iki şeye odaklanırsanız, işiniz biter. Madrid’in kalitesi sebebiyle zihnen maça iyi hazırlanmak zorundasınız."

"NASIL OYNAMALARI GEREKTİĞİNİ BİLİYORLAR"

"Oyunlarında yeni detaylar var ama Pablo Laso göreve geldiğinden bu yana belli bir yoldan oynuyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Bütün o detaylara karşı plan yapıp karşılık vermeye çalışacağım. Bunu yapabilirsek bu akşam bütün cevaplara sahip olacağız.” (Eurohoops)