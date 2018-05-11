Ödemiş’te beylikler dönemine ait ikinci kümbet bulundu

BİR HAYLİ HASAR GÖRMÜŞ

ÖDEMİŞ TARİHİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI OLACAK

Büşra Kamış

Tarihi geçmişi çok eskilere dayanan Ödemiş ilçesine bağlı Ocaklı köyünde, uzun yıllar türbe olarak bilinen yapının aslında kümbet olduğu ortaya çıktı. Bir ihbar üzerine köye giden Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Necla Sevin, yapının bir anıt mezar olduğunu belirterek, içindeki sıvaların temizlenmesi durumunda bir kitabe bulunabileceğini söyledi. Sevin, köyde başka tarihi yapılara da rastladıklarını belirterek, “Tarihi yapıların bir çoğu yıkılmış. Üstüne yeni evler yapılmış. Şimdiye kadar bilgi verilmediği çini de ne yazık ki tescillenip yeterli ilgi görmemiş” dedi. Ödemiş’te buna benzer ilçe merkezinde de bir yapının bulunduğunu belirten Necla Sevin, “Bu kümbet tespit edilen ikinci kümbet oldu. Köylülerden benzer yapılar hakkında müzemize bilgi vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.Ödemiş'in geçmişi çok eskilere dayanan bir kent olduğunu anlatan Prof. Dr. Sevin, "Bunu özellikle son yıllarda Ödemiş Müzesi ile birlikte yaptığınız kazılar sonucunda anlıyoruz. Neredeyse her geziye çıktığımızda yeni bir yapı yeni bir kalıntı buluyoruz. Eski eserler artık köylülerin ihbarıyla da ortaya çıkarılıyor ve hemen müdahale edilerek temizleniyor. Ve elde ettiğimiz buluntulara yenileri ekleniyor. Şimdi yeni farkına varılan bu yapının Ödemiş'in en erken mimari örneklerine sahip Aydınoğulları Beyliği’ne kadar gittiğini düşünüyoruz. Özellikle, başkent olduğu için bu tür kalıntılar daha çok Birgi’de toplanmış durumda. Son günlerde müzeye yapılan bir ihbar sonucunda Ödemiş’e 5 kilometre uzaklıktaki eski adı Siyek olan Ocaklı köyünde bulduğumuz Çoban Dede Türbesi de bu yapılardan biri. Çoban İhsan Dede Türbesi’nin mimari özelliklerine bakarak Aydınoğulları Beyliği dönemine kadar gittiğini söylemek mümkün. Belki daha erken. Bunu incelemelerimiz sonucunda söylememiz mümkün. Bina daha sonraki dönemlerde tabii ki bir hayli hasar görmüş. Yapıyı tam olarak analiz edebilmemiz için bu sonradan yapılan eklentilerin temizlenmesi gerekir."Söz konusu yapıda restorasyon çalışmasının hemen başlaması gerektiğini belirten Sevin, "Bu yapının bölge tarihi açısından önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Ödemiş'in tarihini aydınlatacak veriler elimizde giderek artıyor. Bu yapının da müze tarafından tescillenmesi ile beylikler dönemi ait eserle bir yenisini daha kazandırmış olacağız. Belediye Başkanı Sayın Mahmut Badem ile de konuyu görüştük. Kendisine bir rapor hazırlayıp sunacağız. Buranın restorasyonunda katkı vereceğini söyledi. Tüm bu gelişmeler çok hoş. Bu yapıyı çok kısa bir zaman içerisinde kurtarıp tarihi mimari özellikleri ile saklayabiliriz. Bu binanın Ödemiş tarihine çok önemli bir katkı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.