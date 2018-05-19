CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyordu. Ancak ÖDP'li Alper Taş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu listede yer almayacağını duyurdu.

İşte o açıklama...

"Bir çok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise “bir vekil adayı olsun da çakalım” beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. “Taş yerinde ağırdır”. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım."