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ODTÜ'de banka hırsızlığı! Çıkış kapıları kapatıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içindeki bir bankada meydana gelen soygun girişimi ihbarı, üniversiteyi alarma geçirdi. 

ODTÜ'de banka hırsızlığı! Çıkış kapıları kapatıldı
ODTÜ yerleşkesi içine bulunan bir bankaya gece saatlerinde gelen hırsız bankanın içine girmeyi başardı. Hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada bankadaki alarm sistemi devreye girdi. Siren sesleri üzerine olay yerine koşan güvenlik görevlileri, ormanlık alana kaçan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerleşke içinde ve çevresinde arama yapan polisler, civardaki taksi duraklarına kaçan hırsızın eşkalini vererek bulmaya çalıştı.

Üniversitenin tüm kapıları çıkışlara kapatıldı.


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