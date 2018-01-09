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ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, ODTÜ'ye öğrenci yurtlarında kalabilmek için aranan "30 yaşını doldurmamak" şartının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı verdi

09 Ocak 2018, Salı 16:32
ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi
Orta Doğu Teknik Üniversi Üniversitesi'nin "Yurtlar Yönetmeliği"nde yer alan madde uyarınca 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle müracaatı reddedilen öğrenci, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşıdı.

ODTÜ: YAŞ FARKI UYUM PROBLEMİ YARATABİLİR

Kurumun incelemesi sırasında üniversite tarafından gönderilen yazıda, yönetmelik maddesinde "30 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin yaş ortalamasının yurtlarda kalan öğrencilerin yaş ortalamasının üzerinde olması ve yaş farkının uyum problemine yol açması nedeniyle söz konusu öğrencilerin yurt başvurularının kabul edilmemesi gerektiği" gerekçesiyle düzenleme yapıldığı aktarıldı.

TAVSİYE KARARI VERDİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği'nde yer alan düzenleme ile kişiye tanınan hakkın kullanımının kısıtlandığını ev bu uygulamanın normlar hiyerarşisine açık aykırılık teşkil ettiğini tespit eden KDK, yönetmelikteki 30 yaş sınırının kaldırılmasına, başvurucu öğrenciye barınma hakkının verilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.
 


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