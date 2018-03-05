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Ödül Şili'ye 'ayar' Trump'a

Bağımsız filmlere verilen ‘Independent Spirit’ ödülleri töreninde Salma Hayek hem ödül verdi hem de ‘ders’ niteliğinde bir konuşma yaptı. Bu gibi ödüllerin genelde verildiği ülkeleri geçtiğimiz günlerde ‘b.. çukuru ülkeler’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump’a seslenen Hayek, ‘Öyle bir ülke yok’ dedi

Ödül Şili'ye 'ayar' Trump'a
Meksika kökenli Salma Hayek (51), ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Afrika ülkelerini ve Haiti’yi ‘aşağıladığı’ sözlere, sunum yaptığı film ödülleri töreninde tepki gösterdi.

Meksika kökenli Amerikalı oyuncu Salma Hayek, bağımsız yönetmenlere verilen Independent Spirit Awards ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Monica kentinde düzenlenen törende Hayek, ‘Yılın En İyi Yabancı Bağımsız Filmi’ ödülünü açıklarken, “Bu ödül hiçbir zaman b.. çukuru ülkelere gitmedi. Çünkü b.. çukuru bir ülke yok” dedi.

Ocak ayında Trump’ın Afrika ülkelerini ve Haiti’yi ‘b.. çukuru’ diye nitelediği haberleri çıkmıştı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te mültecilerle ilgili bir görüşmede sinirlenerek “Bu b.. çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?” dediği iddia edilmişti. Trump daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada “Toplantıda kullandığım dil sertti, ama bu değildi” diyerek haberleri yalanlamıştı. Babası Lübnan kökenli, annesi Meksikalı olan ve kendisi de Meksika doğumlu olan Hayek’in açıkladığı en iyi film ödülü Şili’nin adayı A Fantastic Woman adlı yapıma gitti. Afrika ve Haiti yapımı bir film bu ödülü hiç kazanmadı. 


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