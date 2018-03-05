Ödül Şili'ye 'ayar' Trump'a

Nazlı Erdol

kökenli(51),’ın geçtiğimiz günlerde Afrika ülkelerini ve Haiti’yi ‘aşağıladığı’ sözlere, sunum yaptığı film ödülleri töreninde tepki gösterdi.kökenli Amerikalı oyuncu, bağımsız yönetmenlere verilenödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. ABD’nineyaletine bağlıkentinde düzenlenen törende Hayek, ‘Yılın En İyi Yabancı Bağımsız Filmi’ ödülünü açıklarken, “Bu ödül hiçbir zaman b.. çukuru ülkelere gitmedi. Çünkü b.. çukuru bir ülke yok” dedi.Ocak ayında Trump’ın Afrika ülkelerini ve Haiti’yi ‘b.. çukuru’ diye nitelediği haberleri çıkmıştı. Buna göre, Oval Ofis’te mültecilerle ilgili bir görüşmede sinirlenerek “Bu b.. çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?” dediği iddia edilmişti. Trump daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada “Toplantıda kullandığım dil sertti, ama bu değildi” diyerek haberleri yalanlamıştı. Babası Lübnan kökenli, annesi Meksikalı olan ve kendisi de Meksika doğumlu olan Hayek’in açıkladığı en iyi film ödülü Şili’nin adayıadlı yapıma gitti. Afrika ve Haiti yapımı bir film bu ödülü hiç kazanmadı.