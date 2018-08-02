Ogenyi Onazi transfer teklifini reddetti

Nijerya medyasında yer alan habere göre, Rus ekibi Spartak Moskova, Onazi'yi kadrosuna katmak istedi oyuncunun ise bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Trabzonspor'un 25 yaşındaki oyuncuya borçlarını ödediğini ve bu nedenle Rus ekibine transfer olmadığı belirtildi.

Onazi'nin yakın arkadaşı olan Scorenigeria, "Onazi Trabzon'da kalıyor. Trabzonspor ona ödemelerini yapmaya başladı. Geçen hafta konuştuğumda Onazi, Trabzonspor'un ona biraz ödeme yaptığını ve gelecek sezon içinde ödemelerde sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu nedenle Rus ekibi Spartak Moskova'nın teklifini reddetti." açıklamasında bulundu. (Ajansspor)