Oğlu tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 38 yaşındaki oğlu Tekin Muzmun tarafından boynuna telefon kablosu dolanarak öldürülen 62 yaşındaki Aytekin Muzmun, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapıldıktan sonra Ayvalık’a getirilen Aytekin Muzmun’un cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Çınarlı Camii’ne getirildi. Muzmun'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.
38 yaşındaki küçük oğlu tarafından öldürülen Aytekin Muzmun’un 44 yaşındaki büyük oğlu İlker’in derin üzüntüsü yürekleri dağladı.