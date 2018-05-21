İstanbul'da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulumağara mahallesine gelen M.U (27) sahur vakti tartıştığı babası Ali Uçar'ın(61) boğazını keserek öldürmüş, ardından ise mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar'ı da bıçak darbeleriyle öldürmüştü. M.U, babasının cesedini evin penceresinden gözükmemesi için halıya sardığı ileri sürülen M.U. iftar vaktine kadar cenazelerle birlikte evde kaldığı iddia edilmişti.

İftar için yemek getiren komsularının ailesini sorması üzerine anne ve babasının "çok güzel yerdeler" cevabını veren M.U., komşularının şüphelendiğini farketmesinin ardından iftar yemeğini yedikten sonra babasına ait araç ile kaçmıştı. Mahalle muhtarı olan amca Ramazan Uçar'ın haber vermesi üzerine girilen evin oturma odasında Ali Uçar'ın, mutfakta ise Nezihe Uçar'ın cenazeleri bulunmuştu. M.U, kaçtığı babasına ait araç ile İslahiye girişindeki arama noktasında durdurularak yakalanmış, anne ve babasının cenazeleri ise İslahiye devlet hastanesi morguna kaldırılmıştı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Karı kocanın cenazesi, gece yarısı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. sabah saatlerinde başlayan otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeler, defin edilmek üzere aileye teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, Sulumağara Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defin edileceği öğrenildi.