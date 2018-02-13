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“Oğlum bak git” videosundaki çocuk konuştu: Hala şaka yapılıyor

İnternette tıklanma rekorları kıran “Oğlum bak git” videosunda bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan, “Çocukken yaptığım bir hataydı. Bu konuyla ilgili sürekli şaka yapılıyor. İşyerimde beni görenler ‘Oğlum bak git’ diyor.” dedi.
 

13 Şubat 2018, Salı 07:58
“Oğlum bak git” videosundaki çocuk konuştu: Hala şaka yapılıyor
2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen “Oğlum bak git” videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında. Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde videonun kayda alındığı tarihte 16 yaşında olan Karaaslan, belindeki kemerini çıkartarak belediyenin temizlik işçisi Selçuk Kahraman’ın üzerine yürümüştü. Kısa süreli tartışmanın ardından Kahraman, elindeki süpürgeyle Yasin Karaaslan’ı darp etmişti.
 

BENİ GÖREN 'OĞLUM BAK GİT' DİYOR


Aradan geçen yılların ardından Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Yasin Karaaslan, “Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk abiyle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım” dedi. Fabrikada çalıştığını da belirten Karaaslan “İşyerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören ‘Oğlum bak git’ diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum” diye konuştu.


TEMİZLİK İŞÇİSİNE 740 TL PARA CEZASI


Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen Yasin Karaaslan’ı darp ettiği gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman’ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi’ne iadesine karar verilmişti.

İşte bir döneme damga vuran 'Oğlum bak git' videosu:








 


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