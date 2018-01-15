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Oğlunu 7 kurşunla öldürdü

Ankara’da bir kişi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu silahla 7 yerinden vurarak öldürdü

15 Ocak 2018, Pazartesi 21:04
Oğlunu 7 kurşunla öldürdü
Ankara’nın Güneşevler Mahallesi’nde akşam saatlerinde R.Y., akşam saatlerinde evine gelen iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olan oğlu F.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahını eline alan baba, oğlunu 7 yerinden vurdu.


SİLAHI İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI


Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y’nin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise oğlunu öldüren R. F.’yi olay yerinde silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayı duyan akrabalar evin önüne geldi.
 



GÖZALTINA ALINMIŞ


Öte yandan F.Y.’nin evlenip boşandığı ve boşandığı eşinden bir çocuğu olduğu öğrenildi. Sürekli ailesi ile tartıştığı psikolojik sorunlarının olduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.Y.’nin, geçen gün ailesi ile tartışması sonucu babasının ihbarı üzerine polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis, olayı detaylı şekilde inceleme altına aldı.


 


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