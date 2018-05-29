Oğluyla hapiste kavuşabildi
Gazi Mahallesi’nde yaşayan Aylin Işık (26), 5 yıllık eşi Cihangir Işık’ı geçen yıl 17 Aralık’ta evlerinin yatak odasında tüfekle vurarak öldürdü. Polise giderek teslim olduğunda, eşi tarafından her gün dövüldüğünü, ölümle tehdit edildiğini, olay gecesi de aynı şeylerin yaşandığını anlattı
Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Aylin Işık’ın oğlu bir çocuk yurduna yerleştirildi. Daha sonra da hiç tanımadığı Yalova’da yaşayan babaannesine verildi. Babaanne, amca ve halalar çocuğun velayetini alabilmek için Aylin’e dava açtı. Velayet davasına bakan mahkeme, çocuğun, annenin ve davayı açan babaannenin durumuyla ilgili bir rapor hazırlanmasını istedi. Raporda çocuğun annesiyle kalması gerektiği, cezaevi koşullarının da buna uygun olduğu belirtildi. 4 yaşındaki D. bu raporla 27 Nisan’da cezaevinde de olsa annesine kavuşabildi.
(Hürriyet)