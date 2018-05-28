Öğrenci başına 351 TL burs

Rapor sonucuna göre, 22 kurumun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi’nin. Hakkari ve Batman sadece birer bursiyer ile en az burs verilen şehirler. İstanbul ise, en fazla burs verilen şehir oldu.