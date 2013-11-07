Öğrenci evleri tartışması mahkemelik oluyor
İnsan Hakları Savunucusu ve Av. Kemal Akkurt ile Anadolu Kadın Hareketi Lideri Birsen Temir, öğrenci evleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacak
Başbakan Erdoğan hakkında “özel hayatın gizliliğine” ve “eşitlik ilkesine” aykırı beyanlarından dolayı suç duyurusunda bulunacak olan Akkurt ve Temir ile beraberindekiler, yarın saat 11.00’de Ankara Adliyesi’ne giderek başvurularını yapacak, ardından da basın açıklamasında bulunacak.