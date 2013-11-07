Öğrenci evleri tartışması mahkemelik oluyor

Başbakan Erdoğan hakkında “özel hayatın gizliliğine” ve “eşitlik ilkesine” aykırı beyanlarından dolayı suç duyurusunda bulunacak olan Akkurt ve Temir ile beraberindekiler, yarın saat 11.00’de Ankara Adliyesi’ne giderek başvurularını yapacak, ardından da basın açıklamasında bulunacak.