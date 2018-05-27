Öğrenci olarak geldiği şehirde dükkan açtı
Muğla’da erkek spor mağazasına uğruyoruz. İşletmecisi İbrahim Arısoy (37), aslında İstanbullu. 2001 yılında üniversite tahsili için Muğla’ya gitmiş, 2007 yılında da kendi dükkanını açmış
MUĞLA'YA YERLEŞMİŞ
Askerliğinden sonra da İstanbul’a dönmeyip, Muğla’ya yerleşmiş. İbrahim Bey; “Burada 30 bine yakın üniversite öğrencisi var. Okulların açık olduğu dönemlerde işlerimiz daha iyi, tatile girince de, yavaşlıyor” diyor.
VERGİLERDEN ŞİKAYETÇİ
İbrahim Arısoy; “Burada sattığımız ürünleri, İstanbul piyasasından temin ediyoruz. Onların kullandığı hammadde petrol ve dövizle ilişkili olduğu için, oradaki artış üretici tarafından bize aktarılıyor, biz de fazla olmamak kaydıyla, müşteriye yansıtıyoruz. Vergi ve Bağ Kur’umuz yüksek. Devlet yapılandırmaya da gitse, esnafta para olmadıktan sonra yapılandırma işe yaramıyor” dedi.