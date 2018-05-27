Öğrenci olarak geldiği şehirde dükkan açtı

MUĞLA'YA YERLEŞMİŞ

Askerliğinden sonra da İstanbul’a dönmeyip, Muğla’ya yerleşmiş. İbrahim Bey; “Burada 30 bine yakın üniversite öğrencisi var. Okulların açık olduğu dönemlerde işlerimiz daha iyi, tatile girince de, yavaşlıyor” diyor.

VERGİLERDEN ŞİKAYETÇİ

İbrahim Arısoy; “Burada sattığımız ürünleri, İstanbul piyasasından temin ediyoruz. Onların kullandığı hammadde petrol ve dövizle ilişkili olduğu için, oradaki artış üretici tarafından bize aktarılıyor, biz de fazla olmamak kaydıyla, müşteriye yansıtıyoruz. Vergi ve Bağ Kur’umuz yüksek. Devlet yapılandırmaya da gitse, esnafta para olmadıktan sonra yapılandırma işe yaramıyor” dedi.