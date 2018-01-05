Öğrenci sakatlanınca okul müdürü baterist oldu



MEZUN OLDUĞU OKULA MÜDÜR OLDU



"MESAİSİNİ DOLDURAN İDARECİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Gizem Yetil

ilçesinde bulunannin müdürü, öğrencilerin oluşturduğu müzik korosunun elinden sakatlanan bateristinin görevini üstlenip, ortaya koyduğu performansla da takdir topladı.Kendisinin de mezunu olduğu 306 öğrencili Altınözü Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Müdürlüğü'ne geçen yıl atanan 36 yaşındaki Abdullah Turunç, görevini en iyi şekilde yapmak için büyük çaba sarf ediyor.İdari işlerinin yanı sıra öğrencilerin eğitimi ve sorunlarıyla da yakından ilgilenen Turunç, tamamı öğrencilerden oluşan okulun müzik korosunun bateristinin elinden sakatlanması üzerine bu görevi de üstlendi.Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmayı çok istediğini belirten 2 çocuk babası Abdullah Turunç, bunun gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.Öğrenciler için elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığını vurgulayan Turunç, şöyle konuştu: "Bir şeyler yapabilmek ve başarabilmek çok güzel. Bizler konumumuz itibarıyla öğrencilerimize iyi bir rol model olmalıyız. Sadece mesaisini dolduran pasif bir idareci olmak istemiyorum. O yüzden öğrencilerimizle daha iç içe, sosyal aktiviteler içerisinde, öğrenciyi hem eğitim hem de sosyal alana çekebilen bir idareci imajı ortaya koymaya çalışıyorum."