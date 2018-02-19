Öğrenci servisine ateş açtı, sonra da intihar etti!

Adana’da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti. Servis aracındaki 10 öğrenci şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:16
Öğrenci servisine ateş açtı, sonra da intihar etti!
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Arık (25) isimli saldırgan, içinde 10 öğrencinin bulunduğu özel okula ait servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarında beklemeye başladı.
 

ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI


Servis aracı geldiği sırada Arık peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti. Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti.


CAMLAR KIRILDI


Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel’in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı.


POLİSE ATEŞ AÇTI, FIRINCILARI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ


Bu orada, olayı öğrenen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada zanlı bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı.


ÇATIŞIRKEN İNTİHAR ETTİ


Polise de ateş etmeye devam etti. Polis de zanlıya karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde zanlının ağzına ateş ederek hayatına son verdiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da zanlının kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi.


VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU


Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Okul yöneticileri de başka bir servis aracı göndererek öğrencilerini aldırdı. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Sürücü Yüksel, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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