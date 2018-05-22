Öğrenci servisine toprak yolda zorlu yolculuk

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yenilenmek için yıkılan köprünün bulunduğu dere yatağından çocuklarını zorlukla geçiren veliler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

İlçeye bağlı Esenler köyünde işlevini kaybetmek üzere olan Hacı Mehmet Köprüsü, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yeniden yapılmak üzere ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma, çalışmalar kapsamında köprünün bir bölümünü yıkınca köy ile Sakalar Mahallesi'ne ulaşım kesildi.

DERE YATAĞINDAN GEÇİYORLAR

Mahallede bulunan öğrenciler ise ebeveynlerinin yardımıyla dere yatağından ve toprak yığınları arasından geçerek öğrenci servislerine ulaşıyor.

Mahalle sakinlerinden Davut Ayçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce köprünün yıkılmasının ardından ana yol güzergahının ulaşıma kapandığını, mahallede bulunan öğrencilerin ise öğrenci servislerine ailelerinin yardımı ile ulaşabildiklerini söyledi.

Mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini isteyen Ayçiçek, "Çocuklarımız dere yatağına konulan tahtanın üzerinden geçiyor. Toprak yığınlarının arasından kendi imkanlarımızla açtığımız yürüme yolundan öğrenci servislerine ulaştırabiliyoruz. Güvenlik çemberimiz yok. Yetkililerin bu konuda alternatif çözüm üretmesini istiyoruz." diye konuştu.

FİRMA YETKİLİSİ: DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Şaziye Kılıç ise çocukları dere yatağından binbir zorlukla geçirdiklerini belirterek, "Dün sabah geldim baktım güzergahta domuz izleri vardı. Çocuklarımız geliyor, sırtımıza taşıyoruz mübarek ayda. Sırtımda çocukları karşıya geçiriyorum. Ben 58 yaşındayım. Bir an önce bunun yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İhaleyi alan firma yetkilisi Seyfullah Keleş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bölümü yıkılan köprüde şu an herhangi bir işlem yapma şansları bulunmadığını belirterek, "Buradaki projenin bazı bölümlerinde değişiklik yapılıyor. Çalışmalar kısa sürede yeniden başlayacak. Bizimle ilgili herhangi bir sorun yok. Biz ihaleyi aldık, işimizi belirlenen program dahilinde bitireceğiz." dedi.

AA