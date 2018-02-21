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Öğrenci yurdunda büyük skandal! Kan donduran görüntü!

Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda 3 öğrenci aynı yurtta kalan lise öğrencisini darp etti. Yurt odasındaki dayak olayı okuldaki öğretmenlerinin aileye haber vermesiyle ortaya çıktı. Gözü mosmor olan çocuğunu yurttan alan aile çocuklarını okula göndermek istemiyor. Darp olayına isyan eden anne Yıldız Küççük: 'Bu olay hangi insanlığa sığar? Ben çocuğumu yurda teslim ettim ölüsünü mü vereceklerdi bana' ifadelerini kullandı.

21 Şubat 2018, Çarşamba 13:02
Öğrenci yurdunda büyük skandal! Kan donduran görüntü!
Yurdun yatakhanesinde kaydedilen görüntülerde G.E.K. iki tane sandalyenin üzerine oturuluyor. Görüntülerde elinde büyük bir sopa bulunan G.E.K.’nın tabanlarına vuruyor.

Vurmanın etkisiyle kırılan sopanın bir parçası öğrencinin yüzüne geliyor. Daha sonra ellerini yüzüne tutarak yere düşen öğrenci yerde kıvranıyor. O sırada görüntüye elinde kemer bulunan bir başka öğrenci giriyor. Görüntülerde bir öğrencinin gülmesi ise dikkat çekiyor.


 

KAPIYA ÇARPTIM YALANINA ÖĞRETMENLERİ İNANMADI


İddialara göre, Pazartesi günü gözü morarmış şekilde okula giden G.E.K.’nin durumunu gören öğretmenleri ne olduğunu sordu. G.K.Ç.’nin kapıya çarptığını belirtince buna inanmayan öğretmenler durumu aileye haber verdi. Okula gelen G.K.Ç.’nin ailesi çocuklarına neler yaşandığını anlatması üzerine bir süre sonra öğrenci darp olayını anlattı. Çocuklarının darp olayının videosuna da ulaşan aile önce polise daha sonra ise Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili İHA’ya açıklama da bulunan anne Yıldız Küççük, daha öncede çocuğunun izinli olarak eve geldiğinde, elbiselerini değiştirdiğinde vücudunda darp izleri gördüğünü söyledi.
 


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