Öğrenciler Candan Erçetin ile aynı sahnede

Bilfen ortaokullarının İstanbul içi ve dışı tüm kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6, 7 ve 8’inci sınıflarından oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Candan Erçetin ile aynı sahneyi paylaştı

22 Mayıs 2018, Salı 02:35
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Erçetin, birbirinden güzel parçalarını öğrencilerle seslendirdi. Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olması için imza kampanyası başlatan Bilfenli öğrenciler, yılsonu konserinde Candan Erçetin’den de imza aldı.

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