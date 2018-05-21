Öğrenciler Candan Erçetin ile aynı sahnede
Bilfen ortaokullarının İstanbul içi ve dışı tüm kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6, 7 ve 8’inci sınıflarından oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Candan Erçetin ile aynı sahneyi paylaştı
Erçetin, birbirinden güzel parçalarını öğrencilerle seslendirdi. Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olması için imza kampanyası başlatan Bilfenli öğrenciler, yılsonu konserinde Candan Erçetin’den de imza aldı.