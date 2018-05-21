Öğrenciler Candan Erçetin ile aynı sahnede Bilfen ortaokullarının İstanbul içi ve dışı tüm kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6, 7 ve 8’inci sınıflarından oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Candan Erçetin ile aynı sahneyi paylaştı