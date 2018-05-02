Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi

Kişi, kurum ve kuruluşlarda gönüllü ve sürekli bağışçı sayısını artırmak için devamlı kampanyalar düzenleyen Kızılay Adana Şubesi’ne verilen destekler artıyor.  Kızılay’ın çalışmaları kapsamında Seyhan Rotary Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırda öğrenciler, veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:15
Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Müdürü Sait Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda katılımcılar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. 18 yaşını dolduran öğrenciler ilk kez kan vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.


GENÇLER ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLİYOR


Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışçısı olan Okul Müdürü Karadağ’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kan bağının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Ramazan Saygılı, bu bilinçle hareket eden öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Türk toplumunun "iyilik eli" olan Kızılay’a gençlerin ömür boyu sahip çıkmalarını isteyen Ramazan Saygılı, "Kan dökülen bir dünyada gençlerimiz kan bağışında bulunarak erdemli ve örnek bir davranış sergiliyor. Bunlara rehberlik yapan Okul Müdürü Sait Karadağ ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


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