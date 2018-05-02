Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi



GENÇLER ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLİYOR

Senim Tanay

Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Müdürü Sait Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda katılımcılar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. 18 yaşını dolduran öğrenciler ilk kez kan vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışçısı olan Okul Müdürü Karadağ’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.Kan bağının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Ramazan Saygılı, bu bilinçle hareket eden öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Türk toplumunun "iyilik eli" olan Kızılay’a gençlerin ömür boyu sahip çıkmalarını isteyen Ramazan Saygılı,dedi.